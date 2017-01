POL-PPWP: Hausfassade der Fruchthalle bei Verkehrsunfall beschädigt

Hausfassade der Fruchthalle bei Verkehrsunfall beschädigt Bild-Infos Download

Kaiserslautern (ots) - Am Sonntagmittag befuhr ein 33-jähriger Verkehrsteilnehmer aus Kaiserslautern die Burgstraße in Fahrtrichtung Maxstraße. In Höhe der Fruchthalle kam der Verkehrsteilnehmer vermutlich aufgrund überhöhter Geschwindigkeit von der Fahrbahn ab und schleuderte. Der PKW streifte die Hausfassade der Fruchthalle entlang. Der Fahrzeugführer blieb unverletzt. Am PKW entstand Totalschaden in Höhe von zirka 6000 Euro. Die Fassade der Fruchthalle erlitt einen Streifschaden. Die Schadenshöhe ist derzeit noch unklar.

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell