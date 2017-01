POL-PPWP: Im Bann der Kunst

Kaiserslautern (ots) - Eine ortsfremde Besucherin ist am Freitagnachmittag von den Ausstellungsstücken in einer Kaiserslauterer Galerie scheinbar derart gefesselt gewesen, dass sie die Zeit vergaß und nach Ende der Ausstellungszeit in der Galerie eingeschlossen wurde. Durch mehrere Notfalltüren gelangte sie ins Freie und informierte die Polizei, die dafür sorgte, dass die Galerie wieder ordnungsgemäß verschlossen werden konnte.

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell