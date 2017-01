POL-PPWP: Mehrere Einbrüche gemeldet

Otterberg/Kreis Kaiserslautern (ots) - Unbekannte sind in der Nacht zum Mittwoch in drei Objekte im Ortsgebiet eingebrochen. In der Althütter Straße verschafften sich die Täter Zugang zu einem Vereinsheim, nachdem sie zuvor ein Fenster gewaltsam geöffnet hatten. Hier rissen sie sich ein LED-TV-Gerät, einen SAT-Receiver, einen Computer und eine Kompakt-Stereoanlage unter den Nagel. Leer gingen die Einbrecher im Büro des Pfarramts in der Klosterstraße aus, obwohl sie Schränke und Schubladen durchsuchten. Auch hier hatten sie ein Fenster aufgebrochen. Last but not least verschafften sich die Täter zu einem Hotel mit Restaurant in der Hauptstraße, nachdem sie ein Fenster mit brachialer Gewalt geöffnet hatten. Sie durchsuchten offensichtlich die Rezeption - entwendet wurde allerdings nichts. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich unter der Nummer 0631 369-2620 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell