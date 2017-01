POL-PPWP: Nach Griff in die Kasse - Tatverdächtiger ermittelt

Otterbach/Kreis Kaiserslautern (ots) - Nach dem Griff in die Kasse einer Spielhalle hat die Polizei den mutmaßlichen Dieb ermittelt - es handelt sich um einen 38-jährigen Mann. Am vergangenen Mittwoch hatte ein Unbekannter den Mitarbeiter des Lokals in der "Obere Lauterstraße" ins erste Obergeschoss zur Toilette geschickt, weil dort angeblich Wasser ausgelaufen wäre. Die anschließende Abwesenheit nutzte er aus und entwendete rund 90 Euro aus der Kasse (wir berichteten). Im Rahmen der Ermittlungen überprüften die Beamten mehrere Spielhallen und zeigten den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern Aufnahmen der Videoüberwachung vom Tatabend. Dabei wurde der 38-Jährige erkannt und als mutmaßlicher Täter identifiziert. Die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell