POL-PPWP: Kein Überfall - nur ein Alptraum

Kreis Kaiserslautern (ots) - Einen vermeintlichen Überfall meldete ein Zeuge am späten Montagabend, nachdem das Nachbarskind durch ein Fenster gesprungen und zu ihm geflüchtet war. Schon bei der Anfahrt der drei Streifen zum "Tatort" in der Verbandsgemeinde Kaiserslautern-Süd meldete sich der Mann nochmals und teilte mit, dass der 12-jährige Junge lediglich einen Alptraum hatte und in Panik aus dem etwa zwei Meter hohen Fenster gesprungen war. Da er sich bei dem Sprung offensichtlich leicht verletzt hatte, wurde ein Rettungswagen hinzugezogen. Gegenüber der hinzu gerufenen Streife gaben die Eltern des Jungen an, dass er krank sei und hohes Fieber habe. Sie vermuteten, dass es sich um einen sogenannten Fiebertraum gehandelt hat.

