POL-PPWP: Mit mehr als drei Promille herumgetorkelt

Kaiserslautern (ots) - Auf mehr als drei Promille brachte es ein 22-jähriger Mann, der am Sonntagnachmittag deutlich betrunken in der Zollamtstraße herumgetorkelt und auf der Straße gelaufen ist. Die hinzu gerufene Streife traf den Mann gegen 16.15 Uhr auf dem Parkplatz eines Geschäftes an. Er war völlig orientierungslos, konnte sich kaum artikulieren und stürzte gerade rückwärts in eine Hecke. Die Beamten nahmen die 22-Jährigen mit zur Dienststelle und verständigten eine Familienangehörige. Sie erklärte sich bereit und nahm den Betrunkenen zur Ausnüchterung mit in ihre Wohnung.

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell