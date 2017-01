POL-PPWP: Randaliert und gespuckt

Hochspeyer/Kreis Kaiserslautern (ots) - Eine 30-jährige - bei der Polizei gut bekannte - Frau hat am Donnerstagnachmittag in der Wohnung von Familienangehörigen randaliert. Später beleidigte sie die hinzu gerufenen Polizisten mit nicht druckreifen Begriffen und spuckte einen Beamten an. Die offensichtlich betrunkene und vermutlich unter Drogeneinfluss stehende Frau aus dem Landkreis wurde gegen 16.30 Uhr liegend angetroffen. Aufgrund ihrer verschmutzten Kleidung und einer Platzwunde am Kopf muss davon ausgegangen werden, dass sie bereits gestürzt war. Unmittelbar nach der Ansprache beleidigte sie die anwesenden Streifen. Sie wurde schließlich mit zur Dienststelle genommen und während des Transportes gefesselt. Im Büro kam es zur Spuckattacke gegen einen Beamten - anschließend wurde ihr eine Spuckschutzhaube angelegt. Die Versorgung ihrer Verletzung erfolgte im Krankenhaus. Nachdem sie sich auch dort außer Rand und Band zeigte, wurde sie stationär aufgenommen und am Bett fixiert. Auf die 30-Jährige kommen mehrere Strafanzeigen zu - unter anderem wegen Sachbeschädigung, Beleidigung und Körperverletzung.

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell