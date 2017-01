POL-PPWP: Zum zweiten Mal eingebrochen

Kaiserslautern (ots) - Zum zweiten Mal innerhalb von zwei Tagen war ein Geschäft mit Straßenverkauf in der Fackelstraße am späten Donnerstagabend das Ziel von Einbrechern. Bereits am Mittwochabend waren Unbekannte in das Geschäft eingebrochen (wir berichteten). Ein Zeuge informierte die Polizei gegen 23.30 Uhr, dass sich eine Person im Verkaufsraum an den Kassen zu schaffen machte, während sich zwei mutmaßliche Komplizen im Außenbereich aufhielten. Die hinzu gerufenen Streifen trafen niemand mehr an. Die Durchsuchung in Anwesenheit eines ebenfalls verständigten Verantwortlichen und eine Nahbereichsfahndung verliefen erfolglos. Ob etwas entwendet wurde, ist noch unklar. Mögliche weitere Zeugen werden gebeten, sich unter der Nummer 0631 369-2620 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell