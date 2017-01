POL-PPWP: In den Graben gefahren

Schneckenhausen/Kreis Kaiserslautern (ots) - Eine 54 Jahre alte VW-Fahrerin ist am frühen Donnerstagmorgen auf der Landesstraße 382 von der Fahrbahn abgekommen und in den Straßengraben gefahren. Die Frau war gegen 4.15 Uhr zwischen Schneckenhausen und Otterberg unterwegs, als sie in einer Rechtskurve die Kontrolle über ihren Wagen verlor. Sie kam von der Straße ab und an einem Baum zum Stehen. Die 54-Jährige erlitt bei dem Unfall ein Schleudertrauma und Verletzungen an der Nase - ihr Wagen wurde erheblich beschädigt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell