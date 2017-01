POL-PPWP: Sattelzug mit Mängeln

A 6, Wattenheim (ots) - Am Donnerstagvormittag wurde im Bereich der BAB 6, auf dem Parkplatz Entenpfuhl, durch die Beamten des Schwerverkehrskontrolltrupps ein deutscher Sattelzug festgestellt. Da bei der Vorbeifahrt auffällige Rostanhaftungen sichtbar waren, wurde der Lastzug kontrolliert. Durch den angestellten Kfz.-Meister beim Kontrolltrupp wurden dabei erhebliche verkehrsunsichere Mängel festgestellt. Die komplette Vorderachse des Anhängers war ohne Bremswirkung. An der Hinterachse des Hängers war eine Bremsscheibe gebrochen, so dass der Hänger fast gänzlich ohne Bremse betrieben wurde. Weitere technische Mängel am Drehkranz, der Zugeinrichtung und am Federspeicherzylinder rundeten das Bild eines schrottreifen Anhängers ab. Bei der Überprüfung der Daten aus dem EG-Kontrollgerät wurden zusätzliche Verstöße wegen der Datensicherungspflicht gegen den Fahrzeughalter festgestellt. Die Weiterfahrt des Lastzuges wurde sofort untersagt, den Fahrzeugführer erwartet ein Bußgeldverfahren, gegen den Fahrzeughalter wird ein Vermögensabschöpfungsverfahren eingeleitet.

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell