POL-PPWP: Streit zwischen Hundehalter und Spaziergänger

Kaiserslautern (ots) - Nach einem Streit hat ein 47-jähriger Mann am Dienstag Anzeige gegen einen 24 Jahre alten Hundehalter erstattet. Der 47-Jährige war gegen 16.45 Uhr mit seiner Frau und seiner Tochter im Bereich des Wildparks spazieren, als nach seinen Angaben zwei nicht angeleinte Kampfhunde auf ihn zu gerannt kamen. Um den Angriff abzuwehren, schlug er mit seinem Schal nach den Tieren. Einen Moment sei der Hundehalter in Begleitung einer Frau hinzugekommen, die die Vierbeiner schnell unter Kontrolle brachte. Der 24-Jährige habe ihn am Kragen gepackt und gedroht ihn umzubringen, wenn er nochmal nach seinen Hunden treten würde, erklärte der Geschädigte weiterhin. Zudem habe der Hundehalter den Schlitten seiner Tochter nach ihm geworfen. Die hinzu gerufene Streife traf den 24-Jährigen im Rahmen einer Nahbereichsfahndung an. Er räumte den Vorfall weitgehend ein und hatte nach eigenen Angaben kurzzeitig die Fassung verloren, weil der Mann angeblich nach seinem spanischen Alano getreten hatte. Zudem gab er an, dass die Hunde durchgehend an einer Schleppleine gewesen wären. Die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell