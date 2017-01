POL-PPWP: Maschine gerät in Brand

Otterberg/Kreis Kaiserslautern (ots) - Vermutlich wegen eines technischen Defekts ist es am späten Montagabend in einer Produktionshalle in der Ringstraße zu einem Feuer gekommen - zwei Arbeiter mussten wegen einer Rauchgasintoxikation kurzzeitig im Krankenhaus behandelt werden. Gegen 23.45 Uhr war es zum Brand einer Reißmaschine für Vliesstoffe gekommen. Ursache dürfte ein Defekt und eine damit verbundene Überhitzung gewesen sein. Die beiden Arbeiter - 42 und 45 Jahre alt - zogen sich bei Löschversuchen mit Pulverlöschern leichte Rauchgasvergiftungen zu. Die hinzu gerufene Feuerwehr übernahm die Löscharbeiten. Zur Höhe des entstandenen Schadens können noch keine Angaben gemacht werden. Die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell