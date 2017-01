POL-PPWP: Einbrecher nutzen Abwesenheit

Kaiserslautern (ots) - Unbekannte nutzten am Montag die gut dreistündige Abwesenheit der Bewohner und brachen in ein Haus in der Burgunderstraße ein. Die Täter schlugen zwischen 15.30 Uhr und 19 Uhr von der Terrasse aus zunächst ein Fenster und anschließend die Scheibe der Terrassentür ein. Durch die entstandene Öffnung gelangten sie in das Anwesen, wo sie vor allem das Obergeschoss komplett durchwühlten. Aus einem Tresor nahmen sie hochwertigen Schmuck, eine Nokia-Digitalkamera und US-Dollar in dreistelliger Höhe mit. Die genaue Schadenshöhe steht noch nicht fest. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich unter der Nummer 0631 369-2620 bei der Polizei zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell