POL-PPWP: Mein lieber Schwan...

Kaiserslautern (ots) - Zu einem Einsatz der ungewöhnlichen Art musste eine Streife am frühen Sonntagmorgen ausrücken. Nach Angaben einer Spaziergängerin in der Merkurstraße säßen zwei schwarze Schwäne dort mitten auf der Fahrbahn und behinderten den Verkehr. Die eingetroffene Streife konnte vor Ort tatsächlich einen Schwan vorfinden, der in Polizeimanier auf der Straße stand und den dortigen Verkehr "regelte". Durch Kräfte der Feuerwehr wurde der Schwan fußläufig in Richtung Vogelwoog zurückgetrieben. Auch nach Verfolgung der Spuren im Schnee konnte der zweite Schwan nicht mehr gefunden werden. Grund für den ungewöhnlichen Ausflug dürfte die witterungsbedingte Eisdecke des Vogelwoogs sein, die eine Nahrungssuche in der Umgebung nach sich zog.

