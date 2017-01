POL-PPWP: Unfall, Polizei sucht geschädigten PKW

Kaiserslautern (ots) - Am Samstagabend, zwischen 18 und 20 Uhr, hat eine Zeugin beobachtet, dass auf dem Parkplatz Maxstraße hinter dem Rathaus West ein weißer BMW beim Ausparken gegen einen geparkten dunklen Mercedes stieß. Der Anstoß soll deutlich sichtbar gewesen sein. Eine Polizeistreife, welche den Vorfall aufnehmen wollte, konnte den geschädigten, dunklen Mercedes jedoch nicht mehr an der besagten Stelle antreffen. Die mögliche Unfallverursacherin ist der Polizei bekannt. Der oder die Geschädigte wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion 2 Kaiserslautern, Telefon: 0631-369-2250 in Verbindung zu setzen.

