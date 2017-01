POL-PPWP: Einbruch in die Firma Kipp-Innenausbau

Otterbach (ots) - Im Zeitraum vom 04.01.2017 bis 07.01.2017 sind bislang unbekannte Täter in die Lagerhalle in der Hauptstraße eingedrungen und entwendeten Elektrowerkzeuge. Diese waren teilweise in auffälligen orangefarbenen Koffern verstaut. Die Schadenshöhe wird auf mehrere tausend Euro geschätzt. Zeugen, die Hinweise zum Vorfall oder den Tätern machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion 1 Kaiserslautern, Telefon: 0631-369-2150, in Verbindung zu setzen.

