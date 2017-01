POL-PPWP: Festnahme eines zweiten Tatverdächtigen im Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung mit Todesfolge (Bezug zur Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Kaiserslautern vom 05.01.2017)

Kaiserslautern (ots) - Nach umfangreichen Ermittlungen konnte am 06.01.2017 ein zweiter Tatverdächtiger festgenommen werden. Dem 18-Jährigen wird vorgeworfen, den Geschädigten zusammen mit dem bereits am 05.01.2017 Festgenommenen in Kaiserslautern am Altenhof gegen den Kopf geschlagen zu haben. Das Opfer war am 05.01.2017 infolge der Schlägerei an seinen Verletzungen verstorben. Der Beschuldigte wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft Kaiserslautern dem Ermittlungsrichter vorgeführt. Dieser erließ einen Haftbefehl gegen den 18-Jährigen.

