POL-PPWP: Rabiater Fahrradfahrer

Hochspeyer (ots) - Am Freitagnachmittag, zwischen 13.00 Uhr und 13.30 Uhr befuhr ein 19-jähriger Autofahrer die Weiherstraße. Auf Höhe des Anwesens Nr. 24 kam ihm ein Fahrradfahrer entgegen. Aufgrund parkender PKW mussten beide anhalten. Im weiteren Verlauf kam es zu einer verbalen Auseinandersetzung , wer denn nun Ausweichen soll. Hierbei wurde der Fahrradfahrer tätlich gegenüber dem PKW-Fahrer und verletzte diesen leicht an dessen Hand. Der Fahrradfahrer wird als etwa 40 - 50 Jahre alt, 175cm - 180cm groß, beschrieben. Er trug einen dunklen Helm, eine schwarze Sonnenbrille, eine schwarze Fleece Jacke und schwarze, enge Fahrradhosen. Unterwegs war er mit einem dunklen Mountainbike mit einer silberfarbenen Federgabel. Zeugen des Vorfalls werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion 1 Kaiserslautern, 0631-3692150, in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell