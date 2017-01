POL-PPWP: Nach Urlaub Einbruch festgestellt

Otterberg/Kreis Kaiserslautern (ots) - Unbekannte sind in den vergangenen knapp drei Wochen in ein Einfamilienhaus in der Otterstraße eingebrochen, während die Bewohner in Urlaub waren. Die Geschädigten waren seit 19. Dezember weg und stellten den Einbruch bei ihrer Rückkehr am Mittwochvormittag fest. Die Einbrecher haben das komplette Anwesen durchsucht und durchwühlt. Einen Tresor transportierten sie aus dem zweiten Obergeschoss ins Ergeschoss und brachen ihn dort auf. Aus dem Safe fehlen unter anderem Schmuck und Bargeld. Daneben nahmen die Täter eine Taschensammlung und Spielekonsolen mit. Wie die Einbrecher ins Haus gekommen sind, ist noch unklar. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich unter der Nummer 0631 369-2620 bei der Polizei zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell