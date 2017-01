POL-PPWP: Randaliert und Widerstand geleistet

Kreis Kaiserslautern (ots) - In der Verbandsgemeinde Otterbach-Otterberg hat ein 43-jähriger Mann am Mittwochvormittag im Haus seiner Großmutter randaliert - die 87 Jahre alte Frau wusste sich nicht mehr zu helfen und verständigte die Polizei. Die Seniorin meldete sich gegen 11.30 Uhr und teilte mit, dass sie sich aus Angst vor ihrem im gleichen Anwesen wohnenden Enkel in der Toilette eingeschlossen hatte. Auch gegenüber den hinzu gerufenen Beamten verhielt sich Randalierer äußerst aggressiv und beleidigte die Polizisten mit nicht druckreifen Begriffen. Nachdem er mehrfach versuchte, nach der Waffe eines Beamten zu greifen, musste körperliche Gewalt angewandt werden. Da der 43-Jährige nicht zum ersten Mal auffiel, zog die Polizei die Kreisverwaltung hinzu, die die Unterbringung in einer Spezialklinik anordnete. Hier wurde die zwangsweise Unterbringung nach ärztlicher Untersuchung allerdings abgelehnt. Die Polizei ermittelt unter anderem wegen der Beleidigungen und Widerstandshandlungen und erteilte dem Mann einen bis Donnerstag geltenden Platzverweis.

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell