POL-PPWP: Winterglatte Straßen sorgen für Rutschpartien

Stadt und Kreis Kaiserslautern (ots) - Mehrere Unfälle infolge Straßenglätte hat die Polizei seit Mittwochnachmittag in und um Kaiserslautern aufgenommen. Dabei wurden vier Personen leicht verletzt - der entstandene Gesamtschaden beläuft sich auf rund 20.000 Euro. Auf der Landesstraße 503 zwischen Aschbacherhof und Antonihof kam ein 29-jähriger Peugeot-Fahrer am Mittwochnachmittag gegen 14 Uhr auf schneeglatter Fahrbahn ins Rutschen. Er überschlug sich und kam im Straßengraben zum Liegen. Der Fahrer und seine 25 Jahre alte Beifahrerin erlitten leichte Blessuren - der Sachschaden beträgt etwa 10.000 Euro. Gegen 17.30 Uhr kam ein Hyundai nach "Blitzeis" auf der Landesstraße 367 zwischen Reichenbach-Steegen und Schwedelbach von der Straße ab und landete nach Überschlag ebenfalls im Graben. Die 48-jährige Fahrerin kam leicht verletzt ins Krankenhaus. Ihr Wagen musste abgeschleppt werden - Sachschaden rund 3.000 Euro. Gegen das Schild einer Bushaltestelle prallte eine 40-jährige Opelfahrerin am Mittwochabend gegen 18.15 Uhr auf der Landesstraße 356 zwischen Hirschhorn und Weilerbach. Auf derselben Strecke und zur selben Zeit rutschte ein 25 Jahre alter Autofahrer auf der glatten Straße in den Grünstreifen. An seinem tiefer gelegten Wagen entstand Sachschaden von rund 5.000 Euro. Ein 19-jähriger Rollerfahrer stürzte gegen 19 Uhr in Kaiserslautern "Am Specht", nachdem das Zweirad auf der glatten Straße weggerutscht war. Der hinzu gerufene Rettungsdienst brachte den jungen Fahrer ins Krankenhaus. Am frühen Donnerstagmorgen ist ein 26-jähriger Autofahrer in der Pirmasenser Straße in Kaiserslautern von der Straße abgekommen und gegen ein Verkehrszeichen gestoßen. An seinem Pontiac entstand ein Schaden von rund 4.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell