POL-PPWP: Nach Zusammenstoß wegegefahren

Rodenbach/Kreis Kaiserslautern (ots) - Wegen Fahrerflucht ermittelt die Polizei nach einem Vorfall am Montagnachmittag in der Friedhofstraße. Gegen 13 Uhr stellte ein 22-jähriger Mann seinen Opel Astra zum Parken ab. Als er etwa eine Stunde später zu seinem Wagen zurückkehrte, war der vordere linke Kotflügel eingedellt. Ein noch unbekannter Verkehrsteilnehmer war - vermutlich beim Rückwärtsfahren oder Wenden - gegen das Fahrzeug gestoßen und anschließend weggefahren. Der Schaden beläuft sich auf etwa 1.500 Euro. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich unter der Nummer 0631 369-2250 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

