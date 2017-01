POL-PPWP: Mit 108 "Sachen" durch die Stadt

Kaiserslautern (ots) - Mit 108 "Sachen" war ein 29-jähriger Autofahrer am späten Neujahrsabend in der Berliner Straße unterwegs. Eine Streife war gegen 22.15 Uhr auf den Raser aufmerksam geworden und folgte ihm auf einer mehr als zwei Kilometer langen Strecke. Dabei zeigte der Tacho des Streifenwagens zeitweise 108 Stundenkilometer an. Die Beamten stoppten das Auto und konfrontierten den Fahrer mit dem Tatvorwurf. Zudem informieren sie die Bußgeldstelle über den Geschwindigkeitsverstoß.

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell