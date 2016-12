POL-PPWP: Hoher Schaden bei Einbruch in Einkaufsmarkt Polizei sucht Zeugen

Winnweiler/Donnersbergkreis (ots) - Einen hohen Schaden haben unbekannte Täter bei einem Einbruch in einen Einkaufsmarkt am Donnerstagabend in Winnweiler angerichtet. Kurz nach 22 Uhr verschafften sich die Einbrecher über die Eingangstür gewaltsam Zutritt in die Geschäftsräume des Marktes in der Jakobstraße. Dort ließen sie Zigaretten mitgehen, die sie aus den Regalen entnahmen. Der Wert des Diebesgutes liegt im fünfstelligen Euro-Bereich, ebenso der verursachte Sachschaden.

Mit einem Pkw sollen die Täter in Richtung BAB 63 geflüchtet sein. Die Polizei bittet Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben oder Hinweise zu verdächtigen Personen oder zum Fluchtfahrzeug geben können, sich umgehend mit der Kriminalpolizei in Kaiserslautern, unter der Telefonnummer 0631 369-2620 in Verbindung zu setzen.

