POL-PDKL: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Langweiler (Verbandsgemeinde Lauterecken-Wolfstein) (ots) -

Missachteter Vorrang ist die Unfallursache für einen Verkehrsunfall mit Sachschaden am Donnerstagnachmittag auf der B 270. Die Unfallverursacherin wollte von der B 420 nach links in Richtung Homberg abbiegen. Dabei übersah sie die auf der Straße "Langwiese" von rechts kommende Fahrerin. Es kam zum Zusammenstoß. Die geschädigte Frau wollte nicht, dass die Polizei verständigt wird. Vor Ort tauschten beide Beteiligte die Personalien aus und die Geschädigte setzte ihre Fahrt umgehend fort. Der Unfallverursacherin kam das Verhalten seltsam vor, daher setzte sie sich direkt mit der Polizei in Verbindung. Die enteilte Dame konnte zu Hause angetroffen werden. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen nicht unerheblichen Wert. Da die Frau angab, zu Hause noch Alkohol konsumiert zu haben, wurden ihr zwei Blutproben entnommen, um den Nachweis zur Alkoholisierung zum Unfallzeitpunkt führen zu können. Der Führerschein wurde ebenfalls sichergestellt und ein Strafverfahren eingeleitet.

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell