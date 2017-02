POL-PDKL: A6/Kaiserslautern, Zu tief ins Glas geschaut und unbelehrbar

1 weiterer Medieninhalt

Kaiserslautern (ots) - Viel zu tief ins Glas geschaut hatte ein Autofahrer aus Frankreich, den die Autobahnpolizei Kaiserslautern am frühen Freitagmorgen auf der A6 aus dem Verkehr zog. Aufmerksame Verkehrsteilnehmer hatten telefonisch gemeldet, dass der Peugeot-Fahrer einen ungewöhnlichen Fahrstil an den Tag lege und vermutlich betrunken sei. Außerdem hätte er bereits in einer Baustelle die Schutzplanken touchiert und eine Warnbake umgefahren. Das Fahrzeug konnte auf dem Parkplatz "Höllenplacken" angehalten werden - und tatsächlich: der 28 jährige Fahrer zeigte alkoholbedingte Ausfallerscheinungen. Zur Durchführung eines Atemalkoholtests war er nicht mehr in der Lage. Der Mann wurde daraufhin zwecks Blutprobe mit zur Dienststelle genommen wo er sich körperlich gegen die angeordnete Maßnahme wehrte. Seinen Führerschein konnten die Beamten nicht sicherstellen, da ihm dieser bereits im letzten Jahr in Frankreich entzogen worden war. Nach telefonischer Verständigung einer Angehörigen, die den Pkw zurück nach Frankreich hätte fahren sollen, geriet er mit dieser auf der Rückfahrt in Streit, entriss ihr den Fahrzeugschlüssel und setzte sich selbst wieder ans Steuer. Die Verwandte teilte diesen Umstand umgehend der Autobahnpolizei mit. Im Rahmen von Fahndungsmaßnahmen konnte der Unbelehrbare im Saarland erneut unter Alkoholeinfluss fahrend angehalten werden.

