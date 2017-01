POL-PDKL: Zwei Brände in der Verbandsgemeinde

Verbandsgemeinden Lauterecken-Wolfstein (ots) -

Am Sonntag hat es in der Verbandsgemeinde gleich zwei Mal gebrannt. Bei beiden Bränden wurde niemand verletzt. In Wiesweiler in der Hauptstraße führte ein verstopftes Verbindungsrohr zu einem Kaminbrand. Es drang Rauch in die Wohnung ein, ansonsten entstand kein Sachschaden. In der Roßbacher Straße in Wolfstein entstand auf einem Gartengelände ein Brand, vermutlich durch heiße Asche. Die Feuerwehr hatte das Feuer zügig gelöscht. Dadurch war lediglich ein geringer Sachschaden an einer Koniferenhecke entstanden.

