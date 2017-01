POL-PDKL: Schornsteinfeger abgestürzt

Einöllen (Verbandsgemeinde Lauterecken-Wolfstein) (ots) -

Bei Arbeiten auf einem Hausdach in der Einöller Straße "Zu den Erlen" rutscht ein Schornsteinfeger am Donnerstag aus und fällt herunter. Da der Mann jedoch über ein Vordach in die Bepflanzung stürzte, waren die Verletzungen zunächst augenscheinlich nicht gravierend. Er konnte noch selbst aufstehen und sich bei den Hauseigentümern bemerkbar machen. Als er jedoch kurz darauf das Bewusstsein verlor, wurden ärztliche Hilfe sowie ein Rettungshubschrauber angefordert.

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell