POL-PDKL: Drogen

Lauterecken/Odenbach (ots) -

Nach Drogenkonsum fällt am Samstagmittag ein Mann bei einer Verkehrskontrolle auf. Da bei dem Fahrer Anzeichen für den Konsum von Betäubungsmittel festgestellt werden konnte, wurde ein Drogentest durchgeführt. Vorsorglich wurden die Schlüssel, Fahrzeugschein sowie Führerschein sichergestellt. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen und er erhält eine Anzeige. Auch in der Nacht zum Sonntag fielen der Polizei bei einer Kontrolle in Odenbach zwei Personen auf, von denen eine Frau im Besitz einer kleinen Menge Betäubungsmittel war. Die Drogen wurden sichergestellt. Gegen die Frau wird ein Strafverfahren eingeleitet.

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell