POL-PDKL: Brandstiftung

Brandstiftung in Medard Bild-Infos Download

Medard (Verbandsgemeinde Lauterecken-Wolfstein) (ots) -

Am frühen Freitagmorgen brennt ein Holzstapel in Medard ab. Ein Anwohner stellte gegen ein Uhr das Feuer hinter einem Anwesen in der Hauptstraße fest. Die umgehend alarmierte Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen. Der stürmische Wind erschwerte die Löscharbeiten. Dennoch konnte ein größerer Schaden abgewendet werden. Aufgrund der feuchten Witterung wird eine Selbstentzündung ausgeschlossen. Wer zum fraglichen Zeitpunkt Beobachtungen gemacht hat, kann diese der Polizei in Lauterecken unter 06382 911-0 mitteilen.

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell