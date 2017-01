POL-PDKL: Folgen der Wetterlage

Verbandsgemeinden Lauterecken-Wolfstein und Meisenheim (ots) -

Der Sturm der Nacht zum Freitag hat nur wenige Schäden verursacht. Auf der K 66 zwischen Meisenheim und Desloch lag ein umgestürzter Baum auf der Fahrbahn hinter einer Kuppe. Zwischen Callbach und Unkenbach lag ein Baum auf der B 420. Sowohl Straßenmeisterei als auch Feuerwehr beseitigten die Gefahrenstellen umgehend. Die Lichtzeichenanlage in Meisenheim an der B 420 hielt offenbar dem Sturm nicht stand und ist ausgefallen. Aufgrund des am Morgen einsetzenden Schneefalls war lediglich ein glättebedingter Verkehrsunfall zwischen Jettenbach und Kollweiler auf der L 369 zu verzeichnen. Beide Verkehrsteilnehmer rutschten infolge der Schneeglätte in die Böschung. Es entstand Sachschaden.

