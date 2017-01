POL-PDKL: Auf schneeglatter Fahrbahn frontal gegen PKW

Rockenhausen (ots) - Ein 21-jähriger PKW-Fahrer befuhr am 10.01.17, gegen 07:00 Uhr, die B 48 von Imsweiler kommend in Richtung Rockenhausen. Er bog dann an der südlichen Einfahrt Richtung Rockenhausen in die Kaiserslauterer Straße ein. Am Ausgang der Rechtskurve, auf der Brücke über die Bahngleise, kam er dann auf schneebedeckter Fahrbahn ins Rutschen, kam auf den Gegenfahrstreifen und stieß frontal mit dem PKW eines 54-jährigen Fahrers zusammen. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden, Schadenshöhe ca. 28000 Euro. Die Fahrer blieben unverletzt. Beide PKW mussten abgeschleppt werden. Vor Ort waren Polizei und Straßenmeisterei.

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell