POL-PDKL: A62/Hütschenhausen, Zwei Leichtverletzte bei Fahrstreifenwechsel

Hütschenhausen (ots) - Zwei verletzte Personen und ein Sachschaden in Höhe von 25.000 Euro sind das Ergebnis eines fehlerhaften Fahrstreifenwechsels. Am Mittwochmorgen befuhren die Unfallbeteiligten die A62 in Richtung Pirmasens. Zwischen der Anschlussstelle Hütschenhausen und dem Autobahnkreuz Landstuhl fuhr ein 31 Fahrer eines Ford Transit auf das Heck eines rechts fahrenden Sattelzuges auf. Durch den sehr starken Aufprall verlor der Fahrer des Kleintransporters die Kontrolle über sein Fahrzeug und krachte anschließend in die Schutzplanken. Die verletzen Personen wurden per Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser gebracht.

