POL-PDKL: Mehrere Brände in Landstuhl und Umgebung

Kaiserslautern (ots) - Landstuhl, am So., gg. 00:35 Uhr wurde durch unbekannte Täter ein Altkleider- & Schuhcontainer in der Römerstraße durch Einwerfen von Chinaböllern in Brand gesetzt. Es entstand ein Sachschaden von ca. 1.500 Euro. Sachdienliche Hinweise an die Polizei Landstuhl (06371 / 9229-0).

Landstuhl, am So., gg. 00:30 Uhr geriet In den Langwiesen eine Papiermülltonne in Brand. Ermittlungen ergaben, dass wohl eine fehlgeleitete Silvesterrakete den Brand auslöste. Die Höhe des Sachschadens ist nicht bekannt.

Ramstein-Miesenbach, am So., zw. 00:30 - 00:45 Uhr geriet in der Kurfürstenstraße eine Garage durch vermutlich fehlgeleitetes Feuerwerk in Brand. Hierbei brannte die Garage vollständig aus. Es entstand ein Sachschaden von ca. 15.000 Euro.

Bruchmühlbach-Miesau, am So., gg. 02:05 Uhr geriet in der Kaiserstraße der Dachstuhl eines Mehrfamilienhauses in Brand. Ermittlungen ergaben, dass der Brand durch eine fehlgeleitete Silvesterrakete unter der Dachgaube ausbrach, von wo aus es den Dachstuhl durchdrang. Zur Durchführung der Löscharbeiten mussten die Anwohner vorläufig evakuiert und ein Großteil des Daches aufwendig abgedeckt werden. Es entstand ein Sachschaden von ca. 30.000 Euro.

Bei allen aufgeführten Bränden gab es keine Verletzten.

