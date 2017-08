POL-PDPS: Pressebricht der Polizeiinspektion Zweibrücken vom 08.08.2017

Zweibrücken (ots) - Dellfeld - Sachbeschädigung an Pkw

Im Zeitraum vom 31.07.2017, 18.00 Uhr bis zum 02.08.2017, 08.00 Uhr wurde ein schwarzer Opel-Astra von einer unbekannten Person im hinteren rechten Bereich zerkratzt. Der Vorfall wurde erst am 07.08.2017 zur Anzeige gebracht. Das Fahrzeug war im Tatzeitraum am Friedhof und in der Drosselstraße geparkt. Beide Örtlichkeiten kommen als Tatörtlichkeiten in Frage. Die Polizeiinspektion Zweibrücken sucht Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben und bittet um sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer 06332/976-0 bzw. per E-Mail an pizweibruecken@polizei.rlp.de.

Zweibrücken - Diebstahl eines Rasenmähers

In der Freudenbergerhofstraße kam es zwischen dem 05.08.2017, 12.00 Uhr und dem 06.08.2017, 18.00 Uhr zum Diebstahl eines Rasenmähers der Marke Apitech, den ein bislang unbekannter Täter aus dem rückwärtigen Garten des Hausbesitzers stahl. Die Polizeiinspektion Zweibrücken sucht Zeugen der Tat (Tel. 06332/976-0 / E-Mail pizweibruecken@polizei.rlp.de).

Zweibrücken - Diebstahl eines Fahrrades; Vorderrad bleibt zurück

Im Zeitraum vom 04.08.2017, 18.00 Uhr bis zum 07.08.2017, 12.30 Uhr, wurde ein am Hauptbahnhof abgestelltes 26-Zoll-Herrenrad mit rotem Rahmen und schwarzem Lenker gestohlen. Da die Täter das Schloss, mit dem das Vorderrad angekettet war, nicht entfernen konnten, lösten sie das Vorderrad vom Rahmen und ließen es am Tatort zurück. Den Rahmen mitsamt Hinterrad entwendeten sie. Die Polizeiinspektion Zweibrücken sucht Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben und bittet um sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer 06332/976-0 bzw. per E-Mail an pizweibruecken@polizei.rlp.de.

Zweibrücken - Exhibitionist

In der Schwalbenstraße hinter den Glascontainern Höhe Ixheimer Straße wurde am 07.08.2017 gegen 19.35 Uhr ein Exhibitionist gemeldet. Trotz sofort eingeleiteter Fahndung konnte die Person im Nahbereich nicht mehr angetroffen werden. Der Mann hatte sich zwischenzeitlich in Richtung Autobahn entfernt und war auch in diesem Bereich nicht mehr auffindbar. Anhand der nachfolgenden Personenbeschreibung bittet die Polizeiinspektion Zweibrücken (Tel. 06332/976-0 bzw. pizweibruecken@polizei.rlp.de) um Zeugenhinweise zu der gesuchten Person:

- Alter ca. 20 Jahre - Größe ca. 175 cm - schmale Statur - hellhäutig - kurze helle Haare - karierte Bermudas - weißes Tank-Top

