POL-PDPS: Waldfischbach-Burgalben, Hauptstraße, Sachbeschädigung an 3 Pkw

Pirmasens (ots) - Am gestrigen Sonntagabend stellte ein Firmeninhaber aus Waldfischbach fest, dass an zwei seiner Firmenfahrzeugen und seinem Privat Pkw, Sachbeschädigungen begangen wurden. Unbekannte Täter hatten am Sonntag im Laufe des Tages, an den Autos jeweils die Reifen platt gestochen. Dem Mann entstand dadurch ein Schaden in Höhe von 1200 Euro. Der Täter musste die Fahrzeuge gezielt ausgesucht haben, denn alle drei waren an unterschiedlichen Stellen auf öffentlichen Parkplätzen abgestellt. Ob es sich um einen Racheakt handelt ist derzeit nicht geklärt. Hinweise von Zeugen nimmt die Polizei Waldfischbach unter 06333 9270 entgegen.

