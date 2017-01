POL-PDPS: Schüler wird beklaut

Pirmasens (ots) - Einem 12-jährigen Schüler wurde am 27.01.2017, zwischen 08.50 Uhr und 09.30 Uhr während des Sportunterrichtes aus seiner Schultasche Bargeld in Höhe von 300,-- Euro entwendet. Der Junge wollte sich mit dem Geld Computerspiele kaufen. Als mögliche Täter kommen die Mitschüler des Jungen in Frage.

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell