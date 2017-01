POL-PDPS: Junge Frau schlägt zu

Pirmasens (ots) - Eine 20-jährige Frau schlug einer 18-jährigen am 27.01.2017, gegen 07.50 Uhr in der Adlerstraße in Pirmasens mehrfach mit der Faust gegen den Kopf, so dass diese sich übergeben musste und aus der Nase blutete. Warum es zwischen den beiden Kontrahentinnen zu Streitigkeiten kam, konnte bisher nicht ermittelt werden. Die Verletzte erstattete Anzeige wegen Körperverletzung

