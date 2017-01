POL-PDPS: Außenspiegel gestohlen

Pirmasens (ots) - In der Nacht zum gestrigen Samstag wurden an einem "Am Häusel" abgestellten PKW beide Außenspiegel fachgerecht abmontiert und gestohlen. Von den Dieben ist bislang nichts bekannt. Wer etwas Auffälliges beobachtet hat, möge sich bitte mit der Polizei in Verbindung setzen. Die Schadenshöhe beträgt etwa 400 Euro.

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell