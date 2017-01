POL-PDPS: Unerlaubter Besitz von Cannabisprodukten

Pirmasens (ots) - Am Freitag, den 20.01.2017 gegen 23:20 Uhr wurde in der Winzler Straße, Pirmasens ein Fußgänger festgestellt, welcher beim Erkennen des vorbeifahrenden Funkstreifenwagens ein Plastiktütchen neben sich auf den Boden warf. Der 33-jährige Mann wurde kontrolliert und das Plastiktütchen untersucht. Hierbei konnte eine geringe Menge Haschisch aufgefunden und beschlagnahmt werden. Der Mann gab an, dass ihm das Haschisch gehöre. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren wegen eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetzes eingeleitet.

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell