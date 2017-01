POL-PDPS: Unerlaubtes Entfernen von Unfallorten in Clausen und Ruppertsweiler

Pirmasens (ots) - Am Donnerstagabend, 19.01.2017 von ca. 18:00 Uhr bis Freitagnacht, 20.01.2017 gegen 00:30 Uhr wurde in Clausen, Kirschhecke ein geparkter, blauer PKW Mercedes-Benz SLK am Heck beschädigt. Der bislang unbekannte Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle ohne sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von ca. 1200 Euro zu kümmern. In der Ariusstraße in Ruppertsweiler wurde ebenfalls in der Nacht von Donnerstagabend, 19.01.2017 ab 20:00 Uhr bis Freitagmorgen, 20.01.2017 ca. 6:00 Uhr an einem geparkten, grauen Kleinbus der Marke: Peugeot, Modell: Partner die rechte Fahrzeugseite gestreift. Möglicherweise geriet der unbekannte, flüchtige Unfallverursacher aufgrund der schneeglatten Fahrbahn ins Rutschen und war gegen den Kleinbus geprallt. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 1500 Euro.

