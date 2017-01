POL-PDPS: Diebstahl aus Pkw

Pirmasens (ots) - Am 14.01.17, zwischen 19:00 Uhr und 22:00 Uhr, wurde in der Neugasse in Pirmasens die Seitenscheibe eines Pkws eingeschlagen und die Wertsachen aus der Mittelkonsole entwendet. Die Polizei bittet Zeugen sich zu melden. Es wird erneut darauf hingewiesen, keinerlei Wertsachen in geparkten Fahrzeugen zu belassen.

