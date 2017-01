POL-PDPS: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Contwig (ots) - Am 31.12.2016, um 13.15 Uhr, verursachte ein 66-jähriger Mann aus Contwig einen Verkehrsunfall. Er geriet beim Abbiegen in die Hauptstraße infolge nicht angepasster Geschwindigkeit und Alkoholeinfluss nach rechts von der Fahrbahn ab und stieß gegen Metallpfosten. Am Fahrzeug entstand ein Schaden von 6000 Euro. Der Schaden am Pfosten, der völlig umgeknickt wurde, beläuft sich auf 300 Euro. Ein Alkotest ergab einen Wert von 1 Promille. Der Führerschein des Verursachers wurde sichergestellt. Ihm drohen ein Strafverfahren und ein Führerscheinentzug.

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell