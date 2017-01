POL-PDPS: Sachbeschädigung

Pirmasens (ots) - Am Sonntag, den 01.01.2017, um 05:05 Uhr ereignete sich in der Kreuzgasse, Pirmasens eine Sachbeschädigung. Bisher unbekannte Täter warfen einen Rasengitterstein durch ein Wohnzimmerfenster an einem dortigen Anwesen. In der Wohnung befanden sich drei Personen, welche jedoch nicht verletzt wurden. Der Schaden beträgt ca. 200 Euro.

