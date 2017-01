POL-PDPS: Sachbeschädigung an Fahrzeugen

Pirmasens (ots) - Am Samstag, den 31.01.2016, um 18:02 Uhr ereignete sich in der Jahnstraße, Pirmasens eine Sachbeschädigung an einem dort geparkten Fahrzeug. Zwischen zwei Lebenspartnerinnen aus Pirmasens kam es im Verlaufe des Abends zu Streitigkeiten. Diese eskalierten derart, dass eine 32-jährige Frau ihrer 25-jährigen Lebenspartnerin mit einer Bass-Box mehrfach auf deren PKW schlug. Hierbei wurde an dem PKW der rechte Außenspiegel abgerissen, der Frontscheibe beschädigt und die rechte Seitenscheibe eingeschlagen. Der Schaden beträgt ca. 1.000 Euro.

