POL-PDPS: Diebstahl von Bargeld

Vinningen (ots) - Am Freitag, den 30.12.2016, zwischen 09:20 Uhr und 09:30 Uhr, wurde in einer Physiopraxis in der Hauptstraße in Vinningen Bargeld entwendet. Bisher unbekannte Täter entwendeten in einem unbeobachteten Moment aus einer Geldkassette, welche sich in einem unverschlossenen Rollcontainer hinter der Anmeldung befand, Bargeld. Zeugen, welche Angaben zu dem Sachverhalt machen können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331/520-0 oder per Mail an die pipirmasens@polizei.rlp.de zu melden

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell