POL-PDPS: Pressebericht der Polizeiinspektion Pirmasens vom 25.12.2016

Pirmasens (ots) - Verkehrsunfall mit Flucht unter Alkohol auf der B 10 Am Samstag, den 24.12.2016 gegen 17 Uhr befuhr ein 50-jähriger Mann aus Quierschied mit seinen Golf die B 10 von Pirmasens kommend in Richtung Landau. Kurz vor Hinterweidenthal kam er nach links von der Fahrbahn ab und streifte die dortige Schutzplanke. Der Mann hielt jedoch nicht an, sondern setzte seine Fahrt fort und konnte erst in Hauenstein angehalten und kontrolliert werden. Hierbei konnte bei ihm Atemalkoholgeruch festgestellt werden, ein Atemalkoholtest ergab 1,51 Promille. Bei dem Mann wurde auf der Dienststelle eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein und Fahrzeugschlüssel sicherge-stellt. Da der Mann nach Ende der Maßnahmen sich weigerte, die Dienststelle wieder zu verlassen, wurde er nach draußen geschoben, wo ihn ein Taxi abholen sollte. Da ihm jedoch die Wartezeit zu lange war, trat er gegen die Haupteingangstür der Dienststelle und versuchte die Fenster im Erdgeschoss zu boxen. Ihm wurde nochmals mitgeteilt, wie er sich zu verhalten hat und ihm ein Platzverweis erteilt. Der Mann wird einige Zeit auf seinen Führerschein verzichten müssen. Auf ihn kommen Anzeigen wegen Straßenverkehrsgefährdung, Verkehrsunfallflucht und Sachbeschädigung zu. Da er bereits auf der A 8 aufgefallen war, als er plötzlich von rechts nach links auf die Überholspuren zog und sich dort ein ande-res Fahrzeug befand, das gerade noch einen Zusammenstoß verhindern konnte, wurde er auch noch wegen Nötigung im Straßenverkehr beanzeigt.

Verkehrsunfall mit schwerverletztem Motorradfahrer Ein 16-jähriger Mann aus Höheischweiler befuhr mit seinem Leichtkraftrad die Lemberger Straße von der Innenstadt kommend in Richtung Lemberg. Als ein Pkw vor ihm seine Geschwindigkeit verkehrsbedingt reduzieren musste, erkannte er das zu spät und rutschte beim Ausweichversuch mit seinem Leichtkraftrad mehrerer Meter über die Straße. Er wurde ins Krankenhaus Pirmasens verbracht, da er wohl mehrere Frakturen am Fuß sowie Prellungen an Hüfte und Arm erlitt.

