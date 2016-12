POL-PDPS: Unfallverursacher flüchtet

Pirmasens (ots) - Im Zeitraum vom 20.12.2016 bis 23.12.2016 fuhr ein unbekannter Fahrzeugführer gegen ein in der Schäferstraße geparktes Auto und beschädigte dieses am linken Kotflügel. Anschließend flüchtete der Unfallverursacher. An dem geschädigten Auto entstand Sachschaden in Höhe von etwa 2000,-- Euro.

Zur Tataufklärung ist auch hier die Polizei auf Hinweise aus der Bevölkerung angewiesen. Zeugen sollen sich bitte unter der Tel.Nr.: 06331-5200 melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell