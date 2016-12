POL-PDPS: Donsieders - Unfallflucht auf der L 498

Unfallstelle mit Pkw der Geschädigten in Endposition Bild-Infos Download

Pirmasens (ots) - Am vergangenen Donnerstagvormittag ist es auf der L 498 zwischen Clausen und Donsieders zu einer Unfallflucht gekommen. Ein unbekannter Pkw mit Anhänger mit einer auffälligen rot-weiß-gestreiften Warntafel an der Hängerrückwand befuhr die Landstraße in Fahrtrichtung Donsieders. Auf dem abschüssigen Teilstück kurz vorm Ortseingang Donsieders überholte er dann zwei Pkw. Die Geschädigte der Anzeige befuhr zu diesem Zeitpunkt die Landstraße in entgegen gesetzte Fahrtrichtung und kam den Pkw mit Anhänger somit entgegen. Aufgrund des Überholvorgangs musste die 56 Jahre alte Fahrerin stark abbremsen und nach rechts ausweichen, um einen Zusammenstoß mit dem Gespann zu verhindern. Hierbei stieß sie mit beiden Reifen der Beifahrerseite gegen den dortigen hohen Bordstein und beschädigte sich hierdurch ihre Bereifung. Der Fahrer des Gespanns scherte unmittelbar vor ihr dann wieder auf seine Fahrspur ein, sodass es zu keinem Zusammenstoß zwischen den Beteiligten kam. Anschließend entfernte er sich von der Unfallstelle, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Es entstand Sachschaden in Höhe von 1000.- Euro. Zeugen die den Vorfall beobachtet haben oder evtl. ebenfalls von dem Gespann überholt wurden, mögen sich bitte bei der Polizei in Waldfischbach-Burgalben unter 06333 9270 melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell