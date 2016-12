FW-OE: Zahlreiche Beförderungen und Ehrungen bei der Feuerwehr der Gemeinde Kirchhundem

Foto: Pressestelle Feuerwehr Kirchhundem Bild-Infos Download

Kirchhundem (ots) - Ende November fand die jährliche Jahresdienstbesprechung der Freiwilligen Feuerwehr der Gemeinde Kirchhundem statt. Der Einladung des Leiters der Feuerwehr, Klaus Happe, waren zahlreiche Kammeraden und Kameradinnen aus der aktiven Wehr, der Ehrenabteilung und des Musikzuges nach Oberhundem gefolgt. Nach der Begrüßung und dem Gedenken der Verstorbenen, richteten Bürgermeister Andreas Reinéry und Kreisbrandmeister Christoph Lütticke einige Grußworte an die Anwesenden. Leiter der Feuerwehr, Klaus Happe, gab einen Rückblick über das vergangene Jahr. Hierbei ist besonders zu erwähnen, dass die Feuerwehren der Gemeinde Kirchhundem bisher zu 82 Einsätzen ausgerückt sind. Es handelte sich um 15 Technische Hilfe-Einsätze, 14 Brandeinsätze, 15 Brandmeldeanlagen, 18 Brandsicherheitswachen und Verkehrsdienste, sowie einer überörtlichen Hilfeleistung. Die Personalstärke der Feuerwehr der Gemeinde Kirchhundem beträgt aktuell 464 Mitglieder. In den neun Löschgruppen der Gemeinde sind 252 aktive Kameraden in der Einsatzabteilung, 89 Jungen und Mädchen in der Jugendfeuerwehr, 65 Mitglieder in der Ehrenabteilung, sowie 40 Musiker und 18 Jungmusiker in dem Musikzug aktiv. Im Anschluss erfolgten einige Beförderungen und Ernennungen.

Zum Feuerwehrmannanwärter: Thomson Ngeufang Zum Feuerwehrmann/-frau: Manuel Haase, Bastian Jaspers, Janis Rieke, Marc Beckmann, Kelvin Schmitz, Florian Wirth Kerstin Schlegel Zum Oberfeuerwehrmann/-frau: Alexander Jaspers, Nicole Dettenberg, René Berens, David Färber, Christopher Berens, Johannes Döbbeler, Frederick Hester, Felix Patt, Manuel Hupertz, Leonard Rameil Zum Hauptfeuerwehrmann: Lars Fünfsinn, Meik Grewe Zum Unterbrandmeister: Marvin König Zum Oberbrandmeister: Manfred Schweitzer Zum Hauptbrandmeister: Christian Schmies, Oliver Stahl, Manuel Brüggemann Zum Brandinspektor: Matthias Hennemann Zum PSU-Assistent (Psychosoziale Unterstützung) wurde Manfred Schweitzer ernannt

Feuerwehr-Ehrenzeichen in Silber für 25 Jahre: Jörg Dobernig, Christian Schmies, Christian Tigges Feuerwehr-Ehrenzeichen in Gold für 35 Jahre: Klaus Happe, Georg Henrichs, Matthias Behle, Werner Grünewald, Martin Steilmann Ehrenurkunde für 50 Jahre: Friedrich Kordes, Friedhelm Steckbeck Ehrenurkunde für 60 Jahre: Heinz Kramer, Hugo Schwermer Ehrenurkunde für 75 Jahre: Josef Kraume, Paul Patt

Mario Fuhlen wurde durch den Bürgermeister Andreas Reinéry auf weitere sechs Jahre zum stellvertretenden Leiter der Feuerwehr ernannt. Der Abend wurde musikalisch von dem Musikzug Brachthausen gestaltet.

Original-Content von: Feuerwehr Kirchhundem , übermittelt durch news aktuell